Горе луковое: в Лондоне вор нокаутировал напарника

Грабители оставили своего напарника лежать на земле без чувств.

В Лондоне вор-неудачник нокаутировал своего сообщника кирпичом, пытаясь разбить стеклянную дверь, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как трое молодых людей подъезжают к зданию на мотоцикле. Затем два злоумышленника, держа в руках по кирпичу, приближаются к стеклянной двери, после чего один из них пытается разбить ее с близкого расстояния. Тем временем, второй преступник бросает кирпич в дверь издалека, однако попадает вместо двери в голову своему незадачливому напарнику, после чего тот падает без сознания.

Преступник пытается привести пострадавшего в чувство, однако ему мешает подоспевший охранник. В конце видео грабители быстро ретируются, оставив своего напарника лежать на земле без чувств.

В прошлом году Национальная статистическая служба Великобритании выявила рост уровня преступности в Соединенном Королевстве, к марту 2017 года в стране было совершено почти пять миллионов преступлений, что на 10% больше, чем за предшествующий аналогичный период, что означает самый быстрый рост за последние десять лет.

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