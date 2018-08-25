Сильные дожди и грозы ожидаются в Казахстане

Погода без осадков на западе, юге и юго-востоке страны.

На север, центр и восток республики будет оказывать свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи, с чем пройдут дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром, на севере возможен град. На западе, юге, юго-востоке Казахстана – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. в Кызылординской области местами усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, с пыльной бурей. В Карагандинской области местами ожидается туман, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Акмолинской области местами возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Алматинской области местами ожидается пыльная буря.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 27°, ясно.

Погода в Астане днем 13°, дождь, гроза.

Прогноз погоды на 25 августа.

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