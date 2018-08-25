В Костанае осуждена беременная женщина, пытавшаяся убить подругу

Суд приговорил ее к 3 годам ограничения свободы.

В Костанае состоялся суд над беременной горожанкой, нанесшей два удара ножом своей приятельнице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Согласно материалам суда, преступление было совершено 9 июня текущего года.

В тот день подсудимая, несмотря на свою беременность, распивала спиртные напитки с друзьями.

Как нередко бывает, на почве выпитого алкоголя у нее возник словесный конфликт с одной из приятельниц, перешедший в драку.

Понимая, что в рукопашной схватке ей не победить, беременная женщина схватила кухонный нож и дважды ударила им противницу.

«Свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей подсудимая не довела до конца по независящим от нее обстоятельствам. В ходе судебного заседания она раскаялась в совершенном преступлении. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области признал подсудимую виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.106 УК и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

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