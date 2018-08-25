В МИД РК прокомментировали коррупционные скандалы

Нулевая терпимость к коррупции соблюдается строго.

Все резонансные коррупционные случаи широко обсуждаются как внутри МИД, так и в обществе. Политика нулевой терпимости к проявлениям коррупции или неэтичного поведения госслужащими соблюдается строго. Об этом на встрече с представителями АДГСПК заявил председатель комитета международной информации МИД РК Талгат Жумагулов, передает Zakon.kz.

По его словам, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов напоминает и акцентирует на этом особое внимание на всех аппаратных совещаниях и встречах.

"Сотрудники министерства иностранных дел и все работники дипломатической службы всегда на виду. Не только их работа, но и частная жизнь... В целом, сотрудники МИД – высокоинтеллигентные и порядочные люди. Они очень конкурентоспособны на рынке труда. У кого не хватает заработной платы и достатка, уходят и находят работу в транснациональных компаниях и международных организациях. Опыт, владение языками и образование делают их очень конкурентоспособными", - сообщил Жумагулов.

В министерстве, продолжил Жумагулов, люди занимаются политической работой. Сотрудники редко напрямую сталкиваются с деньгами.

"А когда сталкиваемся, то имеем в виду не только нашу патриотичность, но и постоянные проверки. У нас есть служба внутреннего аудита, которая нас постоянно проверяет. Эти данные публикуются. Нас проверяет Счетный комитет, в том числе и загранучреждения. Мы всегда на виду. Ставя подпись под бумагой, мы знаем, что завтра придут проверять. Поэтому стараемся соответствовать всем стандартам, требованиям и всегда открыты к сотрудничеству, в том числе с вами", - сказал он.

На совещании по вопросам коррупционных рисков в деятельности МИД РК заместитель председателя АДГСПК РК Олжас Бектенов рассказал о громких задержаниях в МИД. Так, Бектенов рассказал некоторые подробности дела бывшего ответственного секретаря ведомства Анарбека Карашева и его подельников.

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