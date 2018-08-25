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Азиатские игры-2018. Данилина и Недовесов завоевали бронзу в миксте

В полуфинале казахстанцы проиграли таиландской паре Луксике Кумхум и Сончату Ративатану.

Фото : Федерация Тенниса Казахстана25 августа 2018, 10:02

Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Анна Данилина стали бронзовыми призерами Азиады-2018 в Индонезии, передает Zakon.kz со ссылкой на Федерацию Тенниса Казахстана.

Александр Недовесов и Анна Данилина до выхода в полуфинал турнира победили японцев Ясутаку Учияму и Макото Ниномию со счетом 6:1, 6:4, в матче второго круга казахстанцы отправили домой Дивижа Шарана и Камрана Тханди из Индии – 6:4, 3:6, 10:5, а в стартовом матче турнира переиграли вьетнамцев Ксиллу Фодор и Минху Фаму со счетом 6:4, 6:4. Однако в полуфинале Недовесов и Данилина проиграли таиландской паре Луксике Кумхум и Сончату Ративатану со счетом 6:4, 4:6, 10:12.

Стоит отметить, ранее казахстанцы Александр Бублик и Денис Евсеев выиграли "серебро" в паре, а также Анна Данилина в паре с Гозаль Айнитдиновой завоевала "бронзу".


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