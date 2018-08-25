В ВКО на руднике рабочий оказался погребен под горной массой
Руководители и работники рудника незамедлительно начали поисково-спасательные работы.
Фото : Crimyakutia.ru25 августа 2018, 10:50
В ВКО на Тишинском руднике рабочий оказался погребен под горной массой. Нештатная ситуация произошла вчера, передает корреспондент YK-news.kz.
"24 августа на Тишинском руднике просела почва, в результате чего произошло разрушение горной выработки протяженностью 15 метров. Неподалеку от места происшествия вел работы машинист погрузо-доставочной машины. Сразу после инцидента установить с ним связь не удалось", - сообщили в пресс-службе компании "Казцинк".
Руководители и работники рудника незамедлительно начали поисково-спасательные работы. На место прибыли аварийно-спасательные службы, развернут оперативный штаб.
По оценке специалистов машинист вместе с транспортом находится в зоне обрушения под горной массой.
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