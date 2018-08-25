ПРАВМЕДИА: изменения в сфере интеллектуальной собственности
Ведущие - Мухаммадали Махмудов и Жанна Абылханова.
Дамы и господа!
Смотрите эфир бесплатного вебинара ПРАВМЕДИА по теме: «Обзор важных изменений в законодательство Казахстана в сфере интеллектуальной собственности в 2018 году».
Ведущие: Мухаммадали Махмудов, управляющий партнер Legalmax Law Firm, адвокат, патентный поверенный и Жанна Абылханова, директор ТОО «Legalmax Central Asia», старший юрист, патентный поверенный РК.
Вы узнаете, какие изменения коснулись регулирования товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и объектов авторских прав. А также, наиболее характерные вопросы, которые возникают на практике после вступления в силу изменений.
Вебинар организован ИС «Параграф» совместно с Legalmax Law Firm.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!