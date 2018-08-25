ПРАВМЕДИА: изменения в сфере интеллектуальной собственности

Ведущие - Мухаммадали Махмудов и Жанна Абылханова.

Дамы и господа!

Смотрите эфир бесплатного вебинара ПРАВМЕДИА по теме: «Обзор важных изменений в законодательство Казахстана в сфере интеллектуальной собственности в 2018 году».

Ведущие: Мухаммадали Махмудов, управляющий партнер Legalmax Law Firm, адвокат, патентный поверенный и Жанна Абылханова, директор ТОО «Legalmax Central Asia», старший юрист, патентный поверенный РК.

Вы узнаете, какие изменения коснулись регулирования товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и объектов авторских прав. А также, наиболее характерные вопросы, которые возникают на практике после вступления в силу изменений.

Вебинар организован ИС «Параграф» совместно с Legalmax Law Firm.

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