Маск отказался от идеи превратить Tesla в частную компанию

Основателя Tesla переубедили инвесторы. Ранее сам Илон Маск предложил выкупить акции компании, если они достигнут цены в $420.

​СЕО и основатель Tesla Илон Маск заявил, что инвесторы убедили его отказаться от идеи делать Tesla частной компанией, так что она останется на рынке. Об этом сообщает Associated Press. Reuters уточняет, что об этом в соответствующем пресс-релизе рассказали шесть независимых членов совета директоров компании — Брэд Бус, Робин Денхолм, Ира Эренпрайс, Антонио Грейсиас, Линда Джонсон Райс и Джеймс Мердок, пишет РБК.

В четверг, 23 августа, Маск, как отмечается в их заявлении, встретился с советом директоров Tesla, чтобы сообщить им о том, что он хотел бы оставить компанию публичной, совет директоров его поддержал. Такое решение генеральный директор американского производителя электромобилей, по его словам, принял, основываясь на отзывах акционеров, в том числе институциональных инвесторов, которые заявили ему, что у них есть внутренние правила, ограничивающие возможность их нахождения в частной компании.

В связи с этим теперь, как подчеркивается в пресс-релизе, усилия, направленные на то, чтобы сделать Tesla публичной компанией (их предпринимал Маск), прекращены.

«Илон сообщил правлению [Tesla], что после того, как он проделал эту работу и рассмотрел все факторы, он считает, что лучший путь — в том, чтобы больше не заниматься сделкой по превращению Tesla в частную компанию», — пояснили члены совета директоров.

Специальный комитет, сформированный для рассмотрения предложенной прежде основателем Tesla транзакции, по их данным, уже распущен.

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