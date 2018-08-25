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Утверждены правила предоставления грантов для реализации бизнес-идей по программе «Енбек»

Государственные гранты предоставляются участникам программы один раз.

Фото : 365.инфо25 августа 2018, 11:12

Постановлением правительства Казахстана от 23 августа 2018 года утверждены Правила предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей участникам Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек», передает Zakon.kz.

Как поясняется, претендентами на получение государственных грантов, помимо участников программы, являются также переселенцы и оралманы, прошедшие курсы обучения основам предпринимательства в рамках программы или завершившие обучение по первому направлению программы и ранее не получавшие финансовую поддержку по другим госпрограммам.

Государственные гранты для реализации новых бизнес-идей предоставляются через региональных координаторов программы по заключению комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей.

Финансирование мер поддержки в форме государственных грантов для реализации новых бизнес-идей осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов.

Государственные гранты предоставляются участникам программы, реализующим или планирующим реализовать стартовый бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе.

Гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются в размере до 100 месячного расчетного показателя (240500 тенге).
Средства государственных грантов для реализации новых бизнес-идей используются по целевому назначению для приобретения необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования.

Государственные гранты для реализации новых бизнес-идей не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

При этом отмечается, что такие гранты предоставляются участникам программы один раз.

Обязательными условиями получения государственного гранта для реализации новых бизнес-идей являются:

- их регистрация в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством РК;
- наличие положительного заключения комиссии при региональной палате предпринимателей «Атамекен»;
- наличие документа о завершении обучения в рамках программы и неполучении ранее финансовой поддержки в рамках других госпрограмм на безвозмездной и безвозвратной основе для реализации новых бизнес-идей без отраслевых ограничений.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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