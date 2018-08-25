«Кайрат» заключил контракт с Давидом Лория

Казахстанский голкипер выступал в таких клубах как ЦСКА, «Каршияка», «Спартак-Нальчик», «Ризерспор».

Футбольный клуб «Кайрат» заключил контракт с казахстанским голкипером Давидом Лория, сообщает официальный сайт клуба.

"Давид Лория в представлении казахстанским болельщикам не нуждается. Богатая игровая карьера говорят о нем, как о большом профессионале и одном из легендарных футболистов казахстанского футбола.За плечами у Давида опыт выступления в чемпионатах Турции, России, Австралии и Швеции. В 2012 году голкипер помог турецкому «Ризерспору» добиться выхода в Суперлигу, провел 33 матча и по итогам сезона был признан лучшим игроком Первого дивизиона на своей позиции.После яркой карьеры в солнечной Турции, в 2013 году Лория перешел в алматинский «Кайрат». В составе желто-черной команды выступал в течение одного сезона и уже затем вернулся в Турцию, где представлял клуб «Каршияка»", - говорится в сообщении.

Помимо этого, казахстанский голкипер выступал в таких клубах как ЦСКА (Москва), будучи игроком молодежной команды, а также «Спартак-Нальчик». В достижения Давида входят золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата Казахстана, вице-чемпион Первой лиги Турции, двукратный обладатель Кубка Казахстана.

Вместе с алматинским «Кайратом» в 2013 году завоевал бронзовые медали Премьер-лиги. Является лучшим футболистом Казахстана 2006 года. На протяжении последних 18 лет представлял национальную сборную Казахстана. Последним клубом Давида был шымкентский «Ордабасы», в котором он провел 3 матча.

Контракт с футбольным клубом «Кайрат» на правах свободного агента заключен до конца текущего сезона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!