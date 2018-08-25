Курс доллара составил 359,76 тенге на утренних торгах
Объем торгов – 32,8 млн долларов.
Фото : bnews.kz25 августа 2018, 11:25
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 359,76 тенге за доллар, объем торгов – 32,8 млн долларов.
Торги рядом инструментом не проводились в связи с праздничным днем 30 августа в Казахстане (День Конституции) и переносом выходного дня с субботы, 25 августа, на пятницу, 31 августа.
В обменниках курс доллара - 359,9-360,7 тенге, евро - 418,5-420,5 тенге, рос.рубля - 5,37,- 5,43 тенге.
В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.
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