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В Сети появилось видео смертельного ДТП в Павлодарской области

Авария произошла 19 августа на 45 километре автодороги Павлодар - Кызылорда.

Фото : кадр видео25 августа 2018, 11:27

В Сети распространяют кадры, сделанные на месте ДТП, унесшего жизни двух человек, передает Zakon.kz.

Авария произошла 19 августа на 45 километре автодороги Павлодар — Кызылорда. Столкнулись две автомашины "Hyundai Accent" и "Lexus RX300". В результате ДТП 45-летний водитель автомашины "Hyundai Accent" и 54-летний водитель "Lexus RX300" скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще пять пассажиров, находившихся в обеих машинах, среди которых двое детей, были доставлены в больницу.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!


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