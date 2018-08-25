В Сети появилось видео смертельного ДТП в Павлодарской области
Авария произошла 19 августа на 45 километре автодороги Павлодар - Кызылорда.
Фото : кадр видео25 августа 2018, 11:27
В Сети распространяют кадры, сделанные на месте ДТП, унесшего жизни двух человек, передает Zakon.kz.
Авария произошла 19 августа на 45 километре автодороги Павлодар — Кызылорда. Столкнулись две автомашины "Hyundai Accent" и "Lexus RX300". В результате ДТП 45-летний водитель автомашины "Hyundai Accent" и 54-летний водитель "Lexus RX300" скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще пять пассажиров, находившихся в обеих машинах, среди которых двое детей, были доставлены в больницу.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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