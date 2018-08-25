О честном таксисте рассказали в столичной полиции

Мужчина вернул рассеянному пассажиру портмоне с деньгами.

Житель Астаны вернул портмоне с крупной суммой денег владельцу, обратившись в Бюро находок столичного ДВД, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Бюро находок ДВД Астаны обратился Курмангалиев А. По его словам, накануне ночью он подвозил парня, который, выходя из машины, оставил портмоне с документами, кредитными картами и деньгами.

Оставленное портмоне мужчина отвез в Бюро находок Департамента внутренних дел Астаны, где регистратором Ириной Руденко сразу же был установлен контактный телефон владельца. Связавшись с ним по мобильному телефону, сотрудник Бюро находок сообщила новость о найденной пропаже.

Как рассказал Асет, утерянное портмоне с документами и деньгами вернули в день его свадьбы. По его словам, это хороший знак, значит и брак у него будет счастливым и крепким. Асет выразил благодарность за человеческий и честный поступок водителя, а также выразил слова благодарности сотрудникам полиции за оперативную работу.

Как рассказали в полиции, в Департаменте внутренних дел Астаны функционирует Бюро находок, в данный отдел поступают различные виды документов и информация об их утрате. Для восстановления утраченных документов Бюро находок выдает справки на бесплатной основе.

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