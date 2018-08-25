14 протестов Кожамжарова удовлетворил Верховный суд за месяц

Генеральный прокурор помог оправдать жителя Туркестанской области.

За месяц Верховный суд удовлетворил 14 протестов Кожамжарова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Генпрокуратуре, обеспечение законности, защита прав граждан является приоритетным направлением в работе.

Так, в 2016 году Сарыагашский районный суд осудил жителя Туркестанской области Раймжанова за заведомо ложный донос в отношении сотрудников полиции (ч.2 ст.419 УК). Его приговорили к 1 году ограничения свободы.

Тогда полицейские задержали мужчину по подозрению в разбое, после чего он обратился к прокурору, сообщив, что сотрудники пытали его, требуя признать вину. Вины сотрудников не установили, а на Раймжанова завели уголовное дело за ложный донос. На следствии и суде Раймжанов пытался доказать, что пытки были, но ему не поверили. Раймжанов приговор обжаловать не стал.

"Учитывая, что осуждение человека, обратившегося за помощью, противоречит национальному законодательству и Конвенции ООН против пыток, участником которой является Казахстан, Генеральным прокурором внесен протест. 22 августа 2018 г. Верховным Судом протест удовлетворен в полном объеме, и Раймжанов был оправдан", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Помимо этого Генпрокурором вносятся протесты, направленные на улучшение положения осужденных.

Так, в 2017 году Костанайский городской суд №2 осудил гр. Мартынкевича по ст. 191 ч.2 УК. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

"При этом судом не было учтено, что максимальный режим назначается рецидивистам, лицам, совершившим особо тяжкие преступления либо ранее уже отбывавшим наказание в виде лишения свободы (ч. 5 ст. 46 УК). Мартынкевич к указанным категориям лиц не относился. Об этом Мартынкевич не знал и приговор им не обжаловался. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки", - сообщили в надзорном органе.

В этом случае Генеральным прокурором также был внесен протест на перевод осужденного из колонии строгого в колонию общего режима.

Ранее пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков заявил о росте оправдательных приговоров.

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