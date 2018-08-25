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12 медалей привезли казахстанцы с чемпионата мира по тайскому боксу

Судейское жюри присудила Бауржану Мухамбеталиулы звание «Выдающийся спортсмен 2018 года до 14 лет».

Фото : zakon.kz25 августа 2018, 12:17

12 медалей завоевали казахстанские спортсмены на чемпионате мира по тайскому боксу среди детей, юношей и молодежи, сообщает Zakon.kz.

В копилке сборной 3 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых наград. Титулы чемпионов выиграли Хусеин Абдулаев, Бауржан Мухамедалилы, Арнур Нургазы. Второе место заняли Шамиль Ермагамбетов, Бексултан Бекетбаев, Артур Абдулаев. Бронзовые медали получили: Абдурасул Мачжон, Игнат Желобкович, Турар Дейсехан, Арсен Абдрасил, Алан Юсупов, Дмитрий Комар.



Кроме медалей, судейское жюри присудила Бауржану Мухамбеталиулы звание «Выдающийся спортсмен 2018 года до 14 лет».

«Для меня это огромная честь получить такую награду. Я очень благодарен своим тренерам, они готовили нас, настраивали перед боем и подсказывали тактику работы с противником. А еще огромное спасибо моим родителям, они звонили и поддерживали меня каждый день. Буду и дальше завоевывать медали высшей пробы для Родины»,- поделился Бауржан.

Мировое первенство прошло в столице Таиланда со 2 по 10 августа. Чемпионат собрал 766 юных спортсменов из 86 стран мира.


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