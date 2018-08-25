Гендерное равенство в АДГСПК: руководящие должности получили две женщины

Таким образом в агентстве появились новые руководитель территориального департамента в СКО и советник председателя.

В АДГСПК показали, как внутри ведомства соблюдаются принципы гендерного равенства и меритократии при назначении на должности. Две руководящие позиции получили две женщины, сообщает Zakon.kz.

Приказом председателя АДГСПК Алика Шпекбаева руководителем территориального департамента Агентства по Северо-Казахстанской области назначена Елена Степаненко.

Елена Степаненко родилась в 1972 году в Северо-Казахстанской области, в 2003 году окончила Кокшетауский университет по специальности "юрист". Трудовую деятельность начала в 1990 году инспектором Ленинского райсобеса Северо-Казахстанской области. Имеет большой опыт работы в местных исполнительных органах. В органах государственной службы Елена Степаненко работает с 2012 года. С 2016 года занимала должность заместителя руководителя департамента Агентства по Северо-Казахстанской области. Курировала сферы государственной службы, а также профилактики коррупции.

До назначения на должность руководителя департамента АДГСПК по Северо-Казахстанской области Елена Степаненко прошла необходимые ступени карьерной лестницы на областном уровне, занимая должности руководителя отдела, руководителя управления, а затем и заместителя руководителя в указанном департаменте.

Также на должность советника Председателя Агентства назначена Лейла Йылдыз, до настоящего времени работавшая руководителем Центра международного партнерства Академии государственного управления при Президенте РК.

Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "иностранный язык" и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "антикризисное управление". Успешно окончила магистратуру философии Кембриджского университета, является доктором PhD Назарбаев Университета. Трудовую деятельность начала в 1999 году. Имеет большой опыт исследовательско-аналитической работы, а также Проектной деятельности в сфере верховенства закона и уголовного правосудия.

Поздравляя вновь назначенных, Шпекбаев отметил, что в агентстве проводится целенаправленная работа на обеспечение гендерного равенства, которое является одним из важных показателей развития общества, в том числе государственной службы. Сегодня в ведомстве 52% сотрудников составляют женщины, при этом, с начала года на руководящие должности назначены 7 женщин.

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