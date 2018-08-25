Экс-сотрудник автосалона подозревается в мошенничестве на 300 млн тг
Мужчину задержали в Туркестанской области.
Фото : ЮГ Times25 августа 2018, 13:02
Полиция Алматы задержала подозреваемого в мошенничестве экс-сотрудника автосалона, передает Zakon.kz.
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев.
"Сотрудниками криминальной полиции ДВД Алматы в городе Сарыагаш Туркестанской области за мошенничество в особо крупном размере задержан бывший сотрудник автосалона Toyota Center Almaty. Задержанный подозревается в том, что под предлогом продажи новых автомашин у граждан завладел деньгами в сумме более 150 млн тенге, а также присвоил деньги в сумме порядка 140 млн тенге, оплаченные клиентами за покупки новых автомашин", - сообщил Садубаев.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934220-292940af1d5f2bf7ea4392c338604583
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...