Экс-сотрудник автосалона подозревается в мошенничестве на 300 млн тг

Мужчину задержали в Туркестанской области.

Полиция Алматы задержала подозреваемого в мошенничестве экс-сотрудника автосалона, передает Zakon.kz.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

"Сотрудниками криминальной полиции ДВД Алматы в городе Сарыагаш Туркестанской области за мошенничество в особо крупном размере задержан бывший сотрудник автосалона Toyota Center Almaty. Задержанный подозревается в том, что под предлогом продажи новых автомашин у граждан завладел деньгами в сумме более 150 млн тенге, а также присвоил деньги в сумме порядка 140 млн тенге, оплаченные клиентами за покупки новых автомашин", - сообщил Садубаев.

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