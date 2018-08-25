Полиция Алматы накажет родителей, чьи дети ночью торговали бананами прямо на дороге

Родителей будут штрафовать.

Полиция Алматы приняла меры к родителям, чьи дети ночами торгуют на проезжей части, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Одна из таких групп подростков выявлена минувшей ночью в Медеуском районе Алматы. На пересечении проспектов Назарбаева и Аль-Фараби трое несовершеннолетних прямо посреди дороги продавали бананы.

«Бегая по дороге, дети, протискиваясь между машинами, в интенсивном транспортном потоке вели торговлю. Прежде всего, существовала реальная угроза для жизни и здоровья самих ребят, далее - для других участников дорожного движения. Более того, нарушено требование законодательства о недопустимости нахождения несовершеннолетних после 23 часов без сопровождения взрослых. Установлено, что этим подросткам по 14,16,17 лет. Они – приезжие из Жамбылской и Алматинской областей. До передачи законным представителям дети помещены в Центр адаптации несовершеннолетних. В отношении родителя одной из девушек уже приняты меры административного воздействия: составлен протокол по ст.442 ч.2 КРКобАП. Личности родителей остальных ребят сейчас устанавливаются. За бесконтрольность и ночные прогулки детей они так же будут привлечены к административной ответственности», - информировала начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

В полиции призвали взрослое население города к бдительности и усилению контроля за своими детьми.

«В условиях мегаполиса вопросы безопасности, в том числе и детей, находятся в приоритете. Поэтому на постоянной основе проводятся отработки, локальные рейды, профилактические акции, направленные на оздоровление обстановке в подростковой среде. В эти дни в городе проводится ОПМ «Подросток и улица», в ходе которой выявлены несовершеннолетние антиобщественной направленности, неблагополучные семьи, детки, которые не охвачены учебой, дети, ведущие бродяжный образ жизни, и оставшиеся без попечения взрослых. А факты нахождения детей посреди проезжей части, которые продают бананы, шары, раздают брошюры, нами повсеместно пресекаются, их родителей привлекаем к ответственности», - уточнила полковник Алипбаева.

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