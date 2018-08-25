Первый зампред партии "Нұр Отан" оценил современнейший coworking-центр в ВКО

Маулен Ашимбаев ознакомился с программами робототехники, методиками обучения языкам, условиями обучения лиц с ограниченными возможностями.

В ходе визита в ВКО первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев ознакомился с работой coworking-центра, открытого по проекту партии "Центр распространения знаний" в областной библиотеке им. А.С. Пушкина, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В рамках реализации программы "Рухани Жаңғыру" Президентом страны была поставлена задача по модернизации общественного сознания и формирования культа знаний. В рамках этой программы в регионе были созданы coworking-центры. Один из таких центров в Восточном Казахстане совместно с акимом области Даниалом Ахметовым посетил первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев.

- Мы ставим перед собой множество важных задач, чтобы наша молодежь шла на опережение в конкурентоспособности на международной арене. Нам необходимо формировать здоровую высокоинтеллектуальную нацию. Я думаю, в этом деле особое внимание нужно уделять необходимым условиям для комфортного обучения. В этом важную роль играют подобные библиотеки и образовательные центры, – сказал первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев.

Библиотека определена базой для модернизации в "Центр распространения знаний". Открыт coworking-центр, где имеются зоны для индивидуальной и совместной работы, зона проекта "IT-Otau", площадка технического мастерства "Maker Space", детское пространство и многое другое.

Первому заместителю Председателя партии "Нұр Отан" продемонстрировали учебные и рабочие процессы coworking-центра. Маулен Ашимбаев ознакомился с программами робототехники, методиками обучения языкам, условиями обучения лиц с ограниченными возможностями.

В завершении Ашимбаев отметил, что база для модернизации самообразования в данной библиотеке осуществлена в точности, как было задумано.

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