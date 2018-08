Disney и Marvel Studios приостановили работу над третьей частью "Стражей галактики"

Съемки планировалось начать в январе или феврале 2019 года.

Компания Disney и студия Marvel Studios на неопределенный срок приостанавливают работу над третьей частью киносаги "Стражи галактики" (Guardians of the Galaxy) в связи с увольнением Джеймса Ганна с поста режиссера картины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-издание The Hollywood Reporter.

По его данным, команда, собранная для подготовки съемок "Стражей галактики", должна была приступить к работе в начале осени 2018 года, а сами съемки планировалось начать в январе или феврале 2019 года. Как отмечается, решение о роспуске съемочной группы принято в связи с отсутствием кандидата на должность режиссера картины.

Фантастическая киносага "Стражи Галактики", основанная на одноименной серии комиксов, повествует о приключениях команды наемников-изгоев, состоящей из представителей нескольких космических рас. Первая часть появилась на экранах в 2014 году, вторая - в 2017 году. Режиссером обоих фильмов был Джеймс Ганн. Ожидалось, что он также поставит третью часть цикла, которая должна была выйти в 2020 году.

Однако 20 июля этого года Disney прекратила сотрудничество с Ганном. Причиной тому стали нетактичные комментарии Ганна в Twitter, написанные им несколько лет назад, в которых он позволил себе ряд спорных шуток, в том числе на темы холокоста и сексуального насилия. Ганн принес извинения и удалил многие свои старые твиты. Несмотря на письмо членов актерского состава кинокартины в поддержку постановщика, Disney не стала возобновлять с ним сотрудничество.

