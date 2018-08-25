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Как встречали Назарбаева в Туркменистане

Я желаю туркменскому народу всего самого доброго - президент РК.

Фото : akorda.kz25 августа 2018, 15:02

24 августа президент Казахстана прилетел в город Туркменбаши для участия в заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, передает zakon.kz.

Н. Назарбаев принял участие в заседаниях глав государств в узком и расширенном форматах, встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. А также выступил на совместной пресс-конференции по итогам заседания глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала.

Нурсултан Назарбаев заявил, что регулярные встречи на высшем уровне ярко свидетельствуют о заинтересованности обеих сторон в дальнейшем укреплении стратегического партнерства.

На YouTube-канале "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" размещен ролик о прибытии Назарбаева в город Туркменбаши.


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