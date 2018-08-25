Обломки ракеты нашли при тушении пожара в Атырауской области
Обошлось без жертв и пострадавших нет. Радиационный фон в пределах нормы.
Фото : mgorod.kz25 августа 2018, 15:04
Фрагмент ракеты-мишени обнаружили пожарные в ходе тушения пожара в Атырауской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
"24 августа в 01:01 в ЦУКС поступила информация о том, что 23 августа в 23:00 в Курмангазинском районе, при ликвидации загорания сухой травы на площади 4 га силами ДПФ сельского округа Енбекши в степи обнаружен фрагмент ракеты-мишени", - сообщили в пресс-службе КЧС.
Обошлось без жертв и пострадавших нет. Радиационный фон в пределах нормы. Создана комиссия для установления обстоятельств.
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