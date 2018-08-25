В Сети высмеяли Меркель с биноклем на границе

Попросилась бы в гости - комментарий.

Пользователи соцсетей высмеяли канцлера Германии Ангелу Меркель за "разглядывание" российских военных в бинокль, передает РИА Новости.

Меркель посетила Грузию рамках турне по Закавказью. В ходе поездки канцлер посетила грузинское село Одзиси на границе с Южной Осетией, где ей предоставили возможность осмотреть расположенную неподалеку российскую военную базу.

Фото канцлера вызвало бурную реакцию в соцсетях. В частности, пользователи задались вопросом, что же Меркель смогла разглядеть в бинокль.

"Меркель посмотрела в бинокль на "войска Путина" (что-то интересное увидела… не оторвешь… наверное,солдаты на улице купаются)", — отметил @EvdokimovOE.

"Вот так-то. Прошли те времена, когда в телескопы любовались луной и звездами. Теперь Армия России — это космос, ею любуются, за ней наблюдают", — написала @ta_va_kom.

При этом некоторые увидели угрозу в действиях канцлера и сравнили Меркель с Адольфом Гитлером.

"Меркель в бинокль посмотрела на военную базу России из грузинского села. Так же Гитлер рассматривал территорию противника", — подчеркнула @annadatskaya4.

"Ангела Меркель посмотрела в бинокль на российских военных. Плакала наверно, ведь там могли быть воины из НАТО, а у них из- за наглости ничего не вышло!" — отмечает @mamashacurag.

Кроме того, пользователи указали на то, что Меркель не стоило тратить столько сил, пытаясь разглядеть базу в бинокль.

"Можно было просто попроситься в гости", — написала @tatyakuku.

Грузия потеряла контроль над Южной Осетией после вооруженного конфликта в начале 1990-х годов. С тех пор Цхинвал добивался признания независимости, а Тбилиси продолжал считать эту территорию своей, предлагая осетинам лишь автономию.

Обстановка в зоне конфликта резко обострилась в начале августа 2008 года. В ночь на 8 августа грузинские войска перешли к активным действиям: обстреляли республику из установок "Град" и разрушили часть Цхинвала.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и вытеснила грузинских военных, а 26 августа признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

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