Из-за непогоды в Астане изменили маршруты автобусов

Изменена схема движения 6 маршрутов.

В Астане с двух часов дня 25 августа ограничено движение общественного транспорта на пр.Момышулы, передает Zakon.kz.

​Как сообщает Astana LRT, с 14:00 часов 25 августа в связи с погодными условиями на пр.Момышулы, на участке пр.Кошкарбаева – пр. Тауелсыздык движение автобусного сообщения будет ограничено.

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"Маршруты №№ 15, 47, 51, 56, 101 от начальных остановочных пунктов до пересечения ул.Сарайшык - пр.Момышулы двигаются без изменения, далее - прямо по пр.Кошкарбаева, налево на пр. Тауелсыздык, направо на пр. Б. Момышулы, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения", - сказано в сообщении.

Также изменено движение маршрута № 61. Он едет от начальной остановки «Школа-лицей №81» до пересечения ул.Шарля де Голля - ул. Токпанова без изменения, далее - прямо по ул. Шарля де Голля, налево на пр. Тауелсыздык, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

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