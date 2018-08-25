Украине пришлось занять сотни миллионов долларов под высокий процент

Бумаги со сроком обращения до 2019 года прошли листинг на Венской фондовой бирже, средства будут направлены в бюджет.

Украинский Минфин разместил облигации внешнего государственного займа на 725 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Бумаги со сроком обращения до 2019 года прошли листинг на Венской фондовой бирже, средства будут направлены в бюджет.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман на Facebook назвал размещение украинских ценных бумаг вынужденным. По его словам, деньги заняты под "нереально дорогой" процент — 9,10-9,15% годовых.

Стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тим Эш, в свою очередь, отметил в интервью Bloomberg, что заимствование позволит Киеву протянуть до получения следующего транша МВФ.

Украина и МВФ

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. С 2015 по 2017 год Киев получил четыре транша на более чем восемь миллиардов.

Пятый транш власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло. Одним из условий предоставления транша МВФ называет повышение цен на газ для населения, но украинское руководство пока откладывает принятие решения по этому вопросу.

Ранее издания VOX Ukraine и Liga.net отметили, что для того, чтобы погасить внешний долг Украины, каждый житель страны должен заплатить 1800 долларов. При этом в ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: к концу 2019 года правительству предстоит вернуть почти десять миллиардов долларов только валютного долга.

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