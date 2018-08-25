Батырхан Шукенов и Денис Тен изображены на стенах "подземки" в Алматы

В переходе звучат песни группы «А'Студио», сольные работы Батырхана Шукенова и группы «Кино».

Образ бронзового призера Олимпиады Дениса Тена увековечили на росписи одного из подземных переходов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реконструкция подземных переходов в Алматы подходит к завершению. Большие изменения претерпели переходы, расположенные по улице Абая.

Например, в подземном переходе на пересечении Абая и Достык стены стилизовали цитатами казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. В подземном переходе напротив на Абылай хана стены украсили изображениями семи сокровищ кочевника-казаха «Жетi казына».

Что касается подземного перехода на улице Тимирязева, расположенного на остановке КазНУ, то здесь также установлены видеокамеры, а художественное оформление выполнено в современных стилях ХХ-XXI веков и отображает современные достижения культуры. Художники посвятили свою работу ушедшим из этого мира музыканту и композитору Батырхану Шукенову, фигуристу, бронзовому призеру Олимпиады в Сочи Денису Тену. Кроме того, отдельное место в композиции отведено лидеру группы «Кино» Виктору Цою, который очень полюбил Алматы во время съемок фильма «Игла».

В переходе звучат песни группы «А'Студио», сольные работы Батырхана Шукенова и группы «Кино».

Этим летом в Алматы начали ремонт 48 подземных переходов из 56. На их модернизацию в текущем году бюджет предусмотрел более 2,5 млрд тенге. Согласно проектам, в переходах ставят камеры видеонаблюдения и звуковые динамики для воспроизведения музыки, в том числе классической. Для сохранения единой стилистики принято решение о проведении ремонтных работ по единым требованиям к используемым материалам для всех переходов, подлежащих ремонту. Кроме того, в переходах больше не будет торговли и услуг, а стены украшают художественные композиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!