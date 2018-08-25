В СКО объявили штормовое предупреждение
Ожидаются дожди и сильный ветер.
Фото : liter.kz25 августа 2018, 15:56
В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
26 августа в области ожидается дождь, местами гроза, туман, град. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Петропавловск: 26 августа ожидается дождь, гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
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