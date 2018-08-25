Спортивный мотоцикл разорвало в результате ДТП в Алматы

Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

В верхней части Алматы произошло серьезное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла по ул.Горная, недалеко от противоселевых сооружений. Автомобиль Toyota Corolla двигался в северном направлении по ул.Горная. По предварительной версии, водитель мотоцикла Suzuki, двигавшийся в южном направлении, на затяжном крутом повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с Toyota.

Удар получился такой силы, что у машины вырвало переднее колесо, а мотоцикл разорвало на две части и множество мелких деталей.

Обоих водителей госпитализировали. Мотоциклист в тяжелом состоянии.

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