В NASA сообщили об опасном сближении астероида с Землёй
Согласно данным учёных, небесное тело движется со скоростью более девяти километров в секунду.
Фото : © Flickr/NASA Solar System Exploration25 августа 2018, 16:11
К Земле приближается астероид размером от 70 до 160 метров в диаметре. Об этом свидетельствуют данные NASA.
Астероид 2016 NF23 пролетит мимо Земли на дистанции менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). В связи с этим агентство классифицирует небесное тело как "потенциально опасное".
Согласно данным NASA, скорость астероида составляет более девяти километров в секунду и 29 августа он пролетит максимально близко к Земле.
Ранее учёные сообщали, что Земле угрожает около 17 000 астероидов.
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