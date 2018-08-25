Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В NASA сообщили об опасном сближении астероида с Землёй

Согласно данным учёных, небесное тело движется со скоростью более девяти километров в секунду.

Фото : © Flickr/NASA Solar System Exploration25 августа 2018, 16:11

К Земле приближается астероид размером от 70 до 160 метров в диаметре. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Астероид 2016 NF23 пролетит мимо Земли на дистанции менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). В связи с этим агентство классифицирует небесное тело как "потенциально опасное".

Согласно данным NASA, скорость астероида составляет более девяти километров в секунду и 29 августа он пролетит максимально близко к Земле.

Ранее учёные сообщали, что Земле угрожает около 17 000 астероидов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты