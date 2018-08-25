В NASA сообщили об опасном сближении астероида с Землёй

Согласно данным учёных, небесное тело движется со скоростью более девяти километров в секунду.

К Земле приближается астероид размером от 70 до 160 метров в диаметре. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Астероид 2016 NF23 пролетит мимо Земли на дистанции менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). В связи с этим агентство классифицирует небесное тело как "потенциально опасное".

Согласно данным NASA, скорость астероида составляет более девяти километров в секунду и 29 августа он пролетит максимально близко к Земле.

Ранее учёные сообщали, что Земле угрожает около 17 000 астероидов.

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