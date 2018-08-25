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Тахмина Жанатова одержала двойную победу на турнире ITF Juniors G4 в Бишкеке

В финале турнира Жанатова вместе с Камилой Шайлиной переиграли Дану Исабаеву и Алишу Молдахметову со счетом 4:6,6:1,10:7.

Фото : Федерация Тенниса Казахстана25 августа 2018, 16:24

Представительница Казахстана Тахмина Жанатова стала победительницей международного турнира ITF Juniors G4 в Бишкеке, передает Zakon.kz.

В решающем матче казахстанка переиграла свою землячку Елизавету Карлову со счетом 6:3,6:3. Также, Тахмина выиграла этот же турнир в парном разряде. В финале турнира Жанатова вместе с Камилой Шайлиной переиграли представительниц Казахстана Дану Исабаеву и Алишу Молдахметову со счетом 4:6,6:1,10:7.

Напомним, Ерасыл Мурат и Бекзат Усипбеков выиграли этот же турнир в парном разряде. В финале Ерасыл Мурат и Бекзат Усипбеков отправили домой россиян Никиту Филатова и Артура Кукасяна - 6:1,6:4.


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