Тахмина Жанатова одержала двойную победу на турнире ITF Juniors G4 в Бишкеке

В финале турнира Жанатова вместе с Камилой Шайлиной переиграли Дану Исабаеву и Алишу Молдахметову со счетом 4:6,6:1,10:7.

Представительница Казахстана Тахмина Жанатова стала победительницей международного турнира ITF Juniors G4 в Бишкеке, передает Zakon.kz.

В решающем матче казахстанка переиграла свою землячку Елизавету Карлову со счетом 6:3,6:3. Также, Тахмина выиграла этот же турнир в парном разряде. В финале турнира Жанатова вместе с Камилой Шайлиной переиграли представительниц Казахстана Дану Исабаеву и Алишу Молдахметову со счетом 4:6,6:1,10:7.

Напомним, Ерасыл Мурат и Бекзат Усипбеков выиграли этот же турнир в парном разряде. В финале Ерасыл Мурат и Бекзат Усипбеков отправили домой россиян Никиту Филатова и Артура Кукасяна - 6:1,6:4.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!