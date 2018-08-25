В Бразилии обнаружено племя, никогда не контактировавшее с внешним миром

Увидеть людей этого племени специалистам удалось с помощью беспилотного летательного аппарата, который обследовал джунгли с достаточной высоты, чтобы быть незамеченным с земли.

По данным бразильского Национального фонда индейцев (FUNAI), в лесах Амазонки в долине реки Жавари недалеко от границы с Перу обнаружено неизвестное прежде племя, которое по всей видимости никогда не контактировало с внешним миром. Чтобы добраться в район исследований, специалистам FUNAI пришлось преодолеть сначала более 180 км пути на лодках, грузовых автомобилях и мотоциклах, а потом еще 120 км пешком через джунгли, пишет kommersant.ru.

Увидеть людей этого племени специалистам удалось с помощью беспилотного летательного аппарата, который обследовал джунгли с достаточной высоты, чтобы быть незамеченным с земли. Наблюдателям удалось разглядеть 16 человек среди строений, напоминающих хижины, крытые листьями, при этом один из людей держал в руках копье или длинный шест. Хижины выстроены на очищенной от деревьев поляне среди джунглей. Видны также какие-то посевы.

Район, в котором проживает данное племя, довольно обширен. Кроме них там обитает еще восемь племен, факт контакта которых с внешним миром или соседними племенами подтвержден, и 11 племен, не имевших такого контакта. Всего на территории Бразилии, по оценкам специалистов FUNAI, 107 изолированных от внешнего мира племен. Все они были обнаружены за последние 30 лет, и специалисты считают, что налаживать с ними контакт не нужно для их же безопасности.

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