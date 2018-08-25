От профессионализма учителей зависит будущее страны – Бердыбек Сапарбаев

17 учителей стали обладателями грантов акима области в размере 100 тысяч тенге.

Работу педагога сложно переоценить. От уровня их профессионализма и преданности делу зависит будущее наших детей, всей страны. Таким обращением аким области Бердыбек Сапарбаев открыл августовскую педагогическую конференцию, сообщает Zakon.kz.

- Вы выбрали профессию, накладывающую на вас ответственность за будущее, ответственность перед обществом и государством. Лишь имея педагогов с сильными знаниями, умеющих мыслить инновационно, мы получим высококвалифицированные кадры, которые смогут сохранить и приумножить условия мира и процветания в стране. Вы делаете неоценимую работу. Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но благородный труд, - сказал глава области.

Традиционная конференция прошла на базе центра искусств "Өнер орталығы". Ее открытию предшествовала выставка-презентация достижений системы образования области. Особый интерес гостей вызвали разработки и проекты одаренных школьников.

В работе пленарного заседания приняли участие и.о. директора департамента Министерства образования и науки РК Жанат Кукамбаева, руководители государственных органов, депутаты, председатели профсоюзов; работники образования и науки, представители политических партий и неправительственных организаций, ветераны образования. Всего около 1200 человек.





С докладом о достижениях сферы образования за минувший учебный год и планами на предстоящий период выступила руководитель областного управления образования Ляззат Уразбаева.





Она подчеркнула, что расходы на образование составляют 40% бюджета области – 85 млрд. тенге. Внушительное финансирование данной сферы даёт свои плоды. К примеру, за последние три года значительно возросли темпы ввода в эксплуатацию новых школ. Если за 10 лет, с 2006 по 2015 годы, по области было построено 69 школ, то с начала 2016 года до этого дня было открыто сразу 48 новых школ. Помимо этого, в настоящее время по области ведется строительство 26 школ, 15 из них сдадут в эксплуатацию до конца года.

- Наша цель – к 2020 году ликвидировать все аварийные школы и трёхсменное обучение. Строить школы будем и дальше, поскольку благодаря стабильной экономической ситуации, улучшению благосостояния населения имеется ежегодный естественный прирост населения на уровне 10-12 процентов, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Вместе с тем, в 2017-2018 годах закрыто 25 школ и 9 реорганизовано. Это позволило сэкономить 110 млн. тенге бюджетных средств.

Помимо активного увеличения сети организаций среднего образования, успехами радуют сами школьники. Так, 235 школьников в минувшем учебном году приняли участие в республиканских и международных предметных олимпиадах, научных конкурсах, более половины из них вернулись с победами. Три года подряд наши школьники входят в тройку лидеров республики по предметным олимпиадам. 44 школы области признаны лучшими, набрав по итогам ЕНТ-2018 в среднем более 100 баллов. Кроме того, 28,3% выпускников этого года стали обладателями образовательных грантов.

Не обошли стороной и проблемные вопросы. В их числе подростковая преступность. С начала этого года в отношении школьников было заведено 99 уголовных дел. Сложившаяся ситуация требует принятия эффективных профилактических мер. В их числе повышение ответственности родителей за поведение детей.

- Местной полицейской службе поручено, если несовершеннолетнего ночью задержали в увеселительном заведении, гуляющим на улице без сопровождения законных представителей, то уже на следующий день в СМИ надо публиковать имена и место работы их родителей. Родители обязаны повысить свой уровень ответственности, контролировать где и чем занимается их ребенок. Попечительские комитеты, созданные при учебных заведениях, должны также заняться этим вопросом, и уделить больше внимания налаживанию связи между родителями и школой. В этом вопросе можно навести порядок лишь совместными усилиями, - уверен Б.Сапарбаев.

Эту инициативу акима области педагогическая общественность встретила аплодисментами.

Что касается дошкольного образования, обеспеченность детскими садами по области сегодня составляет 96%, это выше общереспубликанского показателя почти на 3%. Полностью обеспечены детскими садами все районы области, нехватка мест есть лишь в областном центре – г.Актобе. Но и эта проблема активно решается с применением механизмов ГЧП.

Связанные с цифровизацией новшества есть и в сфере среднего образования – в предстоящем учебном году дети начнут изучать информатику с третьего класса. Для этого закуплено 1700 новых компьютеров и 520 мультимедийных аппаратных комплексов. Кроме того, еще 5 000 компьютеров будут приобретены в сентябре методом сервисного обслуживания. В рамках проекта "Бақытты бала" в школы также закуплено по 20 проекторов с ультракоротким фокусным расстоянием, 3D-принтеров и комплектов робототехники. Все школы оснащены широкополосным Интернетом, подключены к контенту BilimLand.kz, к информационной системе "Күнделiк".

Глава региона подчеркнул, что вся имеющаяся в школах материально-техническая база, новая техника не должна простаивать.

- Все должно работать. Нельзя открывать компьютерные классы только для проверяющих. Знаю, такая практика есть. Я всегда говорю, главное - не обманывать детей. Они все видят и понимают. Если ребенка со школы, с детского сада растить во лжи, то ничего хорошего мы из этого не получим. То же самое касается актовых, спортивных залов – должны активно использоваться. Наша задача – предоставлять все имеющиеся ресурсы для того, чтобы наши дети были разносторонними, пробовали свои силы и в науке, и в спорте, и творчестве, - сказал аким области.

Он также поручил продолжить работу по созданию условий для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Отметим, в рамках проекта "Бақытты бала" в Актобе открыт коррекционный детский сад на 16 групп для детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями речи, интеллекта и задержкой психического развития. Сеть кабинетов психолого-педагогической коррекции функционирует в Актобе и во всех 12 районах области. Впервые в республике этим летом был открыт круглогодичный детский инклюзивный оздоровительный лагерь "Күншуақ".

Говоря о средне-специальном образовании, аким области поручил усилить меры по трудоустройству выпускников колледжей и улучшению материально технической базы ссузов.

Добавим, по поручению Главы государства в рамках "бесплатного ТиПО для всех" доля студентов, обучающихся по госзаказу, в области увеличена до 66%. Из 27 502 студентов колледжей на основе государственного заказа обучаются 14 149 студентов. Государственный образовательный заказ нынешнего года на 5 066 мест сформирован на основе потребностей рынка труда.

Завершилась конференция посвящением молодых педагогов, окончивших вузы по государственной программе "Серпін", а также награждением за профессионализм 144 педагогов области. В том числе, 17 учителей стали обладателями грантов акима области в размере 100 тысяч тенге. Гранты были предоставлены и трем организациям образования. Так, грант в 11 миллионов тенге получила школа-гимназия №21 (г. Актобе), грант в размере 7 миллионов тенге был предоставлен специализированной школе-интернату для одаренных детей им. М.Кусаинова (г. Актобе), обладателем гранта в 3 миллиона тенге стала гимназия №6 города Хромтау.

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