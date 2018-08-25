Имам Яхия кажы: Мусульмане обязаны уважать и соблюдать законы своей страны

Это глубокое заблуждение – противопоставлять себя государству, сеять смуту и разногласие.

Мы учим своих братьев по религии служить, в первую очередь, Всевышнему, стремиться заслужить Его довольство. Но и служить обществу, трудиться, учиться, заботиться о родственниках, воспитывать детей, вносить свой вклад в процветание страны – это тоже наша святая обязанность, подчеркнул в интервью Zakon.kz главный имам мечети «Ырыскелди кажы» в Астане Яхия кажы Исмайлов.

- Уважаемый Яхия кажы, совсем скоро в Астане пройдет VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Как религиозный деятель, что вы ждете от этой встречи?

- Ассаламу алейкум уа рахаматуллахи уа баракатух, мир вам, милость Аллаха и его благословение, уважаемые братья и сестры! Как и многие представители других конфессий нашей страны, мы связываем большие надежды с предстоящим астанинским форумом. Уже известны сроки его проведения – 10-11 октября, решение об этом принято представителями крупнейших конфессий мира на заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

На мой взгляд, очень правильно определена тема встречи - «Религиозные лидеры за безопасный мир», ведь экстремизм и терроризм, к сожалению, до сих пор остаются глобальными проблемами для всего человечества. И самое страшное, что с этим некоторые люди связывают религию, вот поэтому и встречаются авторитетные лидеры мировых религий за круглым столом, чтобы решить насущные проблемы во взаимоотношениях мирового сообщества.

Лидеры конфессий на уровне своих стран в ответе за свою умму, свой приход. И, обсуждая вместе глобальные проблемы, они выносят общие решения, на основании которых каждый из них в своей стране будет давать наставления своим прихожанам. Ведь мы, служители религии, читая проповеди, призываем людей жить в мире и согласии, воспитываем в них общечеловеческие ценности, так необходимые для развития общества.

- Почему данный съезд проводится именно в Казахстане, который живет по светским принципам, где государство и религия отделены друг от друга?

- Казахстан может служить примером для многих стран, в нашем мирном, процветающем государстве под одним шаныраком в согласии и дружбе проживает более 130 национальностей. Это огромный дар Всевышнего, который нужно ценить и беречь.

На протяжении многих веков на исторической казахской земле тесно переплелись судьбы представителей разных национальностей и народностей. И это носители не только разных культур, но и разных религий. Безусловно, в этом немалая заслуга нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева и всего казахстанского народа. Нам удается всесторонне поддерживать и развивать хорошие отношения в обществе благодаря многим факторам. Это и наша общая история, и общие добрые традиции и обычаи, и общий менталитет, взгляды на жизнь.

С обретением независимости каждая конфессия получила возможность развивать свою религию. Причем представители разных вероисповеданий всегда поддерживают друг с другом добрые отношения и для этого в нашей стране созданы все условия и возможности.

- Каким, на ваш взгляд, должен быть современный имам, какими главными качествами он должен обладать?

- Главным качеством в общении имама с людьми должна быть скромность. Имам должен быть доступным, стремиться всегда помочь пришедшему к нему человеку. Мы не имеем права уставать, к нам могут прийти в любое время суток, в любую погоду. Если случилось горе, люди также идут к имаму. Мы должны поддержать человека, помочь советом, а то и просто добрым словом. Иногда всего лишь одно доброе слово может исцелить человека. Поэтому работу священнослужителя в какой-то степени можно сравнить с работой врача. Любой человек, который приходит к нам со своими вопросами, не должен уйти от нас без внимания и ответа.

Во-вторых, имамы должны обладать глубокими знаниями. И эти знания нужно приобретать постоянно, всю жизнь, ведь ислам – это религия знаний и науки.

В-третьих, имамы должны быть ответственны за свой жамаат. Когда мы становимся на намаз пред Всевышним, мы, духовные наставники, стоим впереди своих прихожан. Это значит, что мы ответственны за свой жамаат перед Всевышним. И так в каждой вере. Имам несет ответственность за свой жамаат, священники за свою паству и так далее.

Мы учим своих братьев по религии служить, в первую очередь, Всевышнему, стремиться заслужить Его довольство. Но и служить обществу, трудиться, учиться, заботиться о родственниках, воспитывать детей, вносить свой вклад в процветание страны – это тоже наша святая обязанность. Если общество довольно человеком, если люди ему благодарны, то и Создатель будет им доволен.

- Сравнительно недавно, перед Рамазаном, в Астане открылась новая уникальная суперсовременная экомечеть «Ырыскелди кажы». Мечети с таким технологическим новшеством нет не только в Казахстане, но и во всем мире. Вам выпала большая честь быть главным имамом этой мечети. Не тяжело?

- Быть главным имамом это большая ответственность и я благодарю всех, кто оказал мне доверие и поручил возглавить данный участок работы. Но нельзя сравнивать мечети, считать, что какая-то из них лучше по архитектуре или еще по каким-то параметрам, ведь самое главное ее украшение – это прихожане.

Конечно, открытие такой мечети в нашей столице стало радостным событием не только для нас, но и для мусульман всего мира, ведь мечеть – это Дом Аллаха. Никогда не забудем, как закладывался первый камень, начиналось строительство. Нурсултан Назарбаев лично приехал, всё посмотрел, ознакомился с объектом и очень обрадовался. Он поблагодарил строителей и сказал: «Вот это именно то, о чем я всегда говорю. Надо использовать новые технологии, новые знания, новшества, которые есть в мире. Сегодня мы это использовали даже в мечети. Пусть это будет подарком нашим прихожанам к 20-летию Астаны».

Сегодня нашу мечеть посещают мусульмане из всех уголков Казахстана и зарубежные гости. Но мечеть, конечно же, в первую очередь была построена для жителей данного микрорайона. Они с удовольствием приходят на намаз, принимают участие в благотворительной деятельности, в праздничных мероприятиях, жума-намазе и так далее.

- Как член Ассамблеи народа Казахстана вы проводите большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Не противоречит ли ваша общественная деятельность религиозным предписаниям, ведь иногда некоторые верующие резко высказывают в соцсетях свое отношение к государству.

- Что можно сказать о тех, кто сеет такую смуту в обществе... К сожалению, во время перестройки в нашу страну проникли различные псевдорелигиозные течения, лидеры которых по-своему трактуют каноны ислама и вводят людей в заблуждение. На тот момент у нас практически не было грамотных специалистов, изучение религии, как вы знаете, в бытность СССР не поощрялось. Это сейчас в Духовном управлении мусульман Казахстана достаточно много грамотных высокообразованных специалистов, у которых можно получать знания, а тогда учиться было не у кого.

Это глубокое заблуждение – противопоставлять себя государству, сеять смуту и разногласие. Религия – это вера и любовь. Зло и ненависть не могут быть религией, а потому мусульмане должны быть законопослушными гражданами, любящими, заботливыми сыновьями, добропорядочными членами общества и, конечно же, настоящими патриотами своей страны.

- У вас большой опыт работы священнослужителем. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

- Я являюсь сыном таджикского народа, но родился и вырос на казахской земле, поэтому Казахстан стал для меня любимой Родиной. Обычаи и традиции таджикского и казахского народов очень близки. Близки и такие черты характера, как скромность, добросердечие, трудолюбие. И даже истории наших древних народов очень похожи. Мы всей семьей живем по казахским традициям и обычаям. Моя супруга тоже родилась и выросла здесь, поэтому у нас на первом месте стоит гостеприимство. Мы всегда зовем гостей на соғым, күздік, жена знает, как правильно распределять соғым, какому гостю какой кәдесый полагается. Шұжық, қазы – все это мы делаем сами, и соблюдаем все обычаи и традиции. Все мои дети учились в казахской школе. Ни у кого из нас даже в мыслях не было какого-либо разделения. Многие люди старшего поколения любили меня в детстве даже сильнее своих детей. В Жезказгане были большие хаджи, например, Асан Қажы, отец большого семейства. Так вот, он приносил моим детям кумыс, сметану, масло и говорил: «Яхия қажы, целыми днями ты работаешь для общества, тебе некогда даже о детях вспомнить». Так 80-летний аксакал проявлял отеческую заботу обо мне и моих детях. Мне часто приходилось по работе ездить в командировки и тогда бабушки-соседки смотрели за нашими детьми. Они стали для нас родными и таких людей у нас много, куда бы меня не переводили, меня и мою семью всегда окружали добрые, простые люди, с которыми мы до сих пор дружим и общаемся.

- Кто для вас является образцом служения религии и обществу?

- Мой дед Исмаил. Он был муллой и в 1937 году, когда религиозные служители подверглись репрессиям, приехал в Казахстан. В Мактааральском районе пустил корни, там родились и выросли мой отец и его братья. Мы тоже родились и выросли на этой земле. После учебы я приехал в Жезказган, где родились и выросли мои дети. Там, в Мактаарале, остались братья моего отца. Все дети и внуки, правнуки и племянники муллы Исмаила продолжают его дело, служат нашей светлой религии, работая имамами, наиб имамами и устазами.

Помню, в детстве в нашем доме всегда было много людей - аталар, әжелер. Помню, как бабушки слушали деда, который читал мусульманские книги, и плакали. Тогда почти не было мулл, людей, знающих религиозную грамоту, но сельчане тянулись к знаниям и мой дед был одним из тех немногих мулл, которые распространяли религиозные знания в то непростое время советского атеизма. Позже отец и его братья получили образование и тоже стали священнослужителями.

- Мы с вами беседуем накануне Дня Конституции. Как к этому празднику относятся мусульмане, должны ли они уважать и соблюдать законы страны или у них какие-то свои законы? Извините за не совсем корректный вопрос, но многие люди спрашивают об этом.

- Мусульмане обязательно должны уважать и соблюдать законы и Конституцию своей страны, ведь помимо своей религиозной принадлежности, они еще являются гражданами своей страны.

Казахстан – светское государство, и мусульманам следует соблюдать не только предписания канонов ислама, но и проявлять уважение к национальному законодательству, не нарушать установленные нормы. Мы всегда напоминаем об этом прихожанам, учим их быть законопослушными гражданами и всячески это поддерживаем.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить казахстанцев с Днем Конституции и пожелать всем мира и добра, благополучия и довольства Всевышнего!

Торгын Нурсеитова

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