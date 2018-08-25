Пострадавшая в ДТП на Алтае казахстанка находится в коме

В МИД РК попросили отозваться тех, кто ее знает.

По последним данным пострадавшая в ДТП на Алтае пожилая казахстанка находится в коме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Пострадавшую зовут Білімбай Хасен, 1943 года рождения. В министерстве попросили отозваться тех людей, кто ее знает, и обратиться по следующим номерам:

Департамент консульской службы МИД РК

+ 7 (7172) 72-03-25, 72-04-34

Консульство РК в г.Омске

+7 (3812) 32-52-07, 32-52-13, +7 965 981-77-77

Ранее стало известно, что ее доставили в реанимационное отделение республиканской больницы Горно-Алтайска с черепно-мозговой травмой.

В четверг около 22:13 по времени Астаны на 659-м километре автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт", на спуске с перевала "Чике-Таман" опрокинулся микроавтобус. Причиной аварии мог стать отказ тормозной системы.

Перевал "Чике-Таман" - горный перевал на 659-м километре Чуйского тракта. Его высота составляет 1925 метров, подъем и спуск - 4 километра

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!