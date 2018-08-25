Офицера службы экономических расследований подозревают в мошенничестве

Сотрудник ДГД подозревается в мошенничестве.

Еще одного офицера СЭР задержали за получение 1,5 млн тенге, передает Zakon.kz.

"24 августа текущего года Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличен в мошенничестве старший офицер Управления оперативно-розыскной деятельности СЭР ДГД по Алматинской области", - сказано в сообщении Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК, размещенном в Facebook.

Согласно распространенным данным, офицер подозревается в том, что злоупотребив доверием получил через посредника 1,5 млн. тенге от главного бухгалтера ТОО, под предлогом прекращения уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, которое не находилось у него в производстве.

В связи с полным признанием вины подозреваемый не задерживался.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!