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Офицера службы экономических расследований подозревают в мошенничестве

Сотрудник ДГД подозревается в мошенничестве.

Фото : Central Asia Monitor25 августа 2018, 17:39

Еще одного офицера СЭР задержали за получение 1,5 млн тенге, передает Zakon.kz.

"24 августа текущего года Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличен в мошенничестве старший офицер Управления оперативно-розыскной деятельности СЭР ДГД по Алматинской области", - сказано в сообщении Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК, размещенном в Facebook.

Согласно распространенным данным, офицер подозревается в том, что злоупотребив доверием получил через посредника 1,5 млн. тенге от главного бухгалтера ТОО, под предлогом прекращения уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, которое не находилось у него в производстве.

В связи с полным признанием вины подозреваемый не задерживался.


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