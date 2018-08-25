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В Бухтарме на базе отдыха произошел пожар

Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составила 63 квадратных метра.

Фото : inform.kz25 августа 2018, 18:13

Огнеборцами был ликвидирован пожар на одной из баз отдыха Бухтарминского водохранилища, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

О произошедшем в службу пожаротушения сообщили в 14 часов 46 минут. Огнеборцы прибывшие на место возгорания обнаружили охваченный огнем домик сторожа базы.

После упорной борьбы с помощью пожарной машины и 4 человек личного состава службы пожаротушения огонь удалось локализовать в 15 часов 23 минуты.

Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составила 63 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Стоит отметить, что с начала года на территории баз отдыха в Зыряновском районе было зарегистрировано уже 9 пожаров.

«Базы отдыха с одновременным пребыванием более 100 отдыхающих относятся к высокой степени риска. Данные объекты проверяются ежегодно в особом порядке в соответствии с установленным полугодовым графиком проверок», - отметил заместитель начальника Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев.

Причинами возникших пожаров в основном становилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В соответствии с требованиями пожарной безопасности для ликвидации возгораний на ранней стадии пожара базы отдыха должны быть обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения.


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