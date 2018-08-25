В Бухтарме на базе отдыха произошел пожар
Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составила 63 квадратных метра.
Огнеборцами был ликвидирован пожар на одной из баз отдыха Бухтарминского водохранилища, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
О произошедшем в службу пожаротушения сообщили в 14 часов 46 минут. Огнеборцы прибывшие на место возгорания обнаружили охваченный огнем домик сторожа базы.
После упорной борьбы с помощью пожарной машины и 4 человек личного состава службы пожаротушения огонь удалось локализовать в 15 часов 23 минуты.
Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составила 63 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются.
Стоит отметить, что с начала года на территории баз отдыха в Зыряновском районе было зарегистрировано уже 9 пожаров.
«Базы отдыха с одновременным пребыванием более 100 отдыхающих относятся к высокой степени риска. Данные объекты проверяются ежегодно в особом порядке в соответствии с установленным полугодовым графиком проверок», - отметил заместитель начальника Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев.
Причинами возникших пожаров в основном становилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В соответствии с требованиями пожарной безопасности для ликвидации возгораний на ранней стадии пожара базы отдыха должны быть обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения.
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