Национальная Федерация қазақ күресі появилась в Иране

Брифинг по данному вопросу провел Канат Бозумбаев, президент Международной Федерации қазақ күресі.

В Иране активно развивается қазақ күресі. Об этом сообщил президент Международной Федерации қазақ күресі Канат Бозумбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем планомерно расширять число организаций, которые представляют қазақ күресі. Недавно в Иране была создана национальная федерации. Иранская федерация уже открыла детские секции. В своем клубе началась активная пропаганда нашей борьбы в столице Ирана, Тегеране. Уже висят билборды. В планах проведение национального чемпионата Ирана, приглашение борцов Тегерана на общие сборы, направление казахстанских специалистов для проведения учебных программ. В этом году мы запланировали проведение обучение в ближнем зарубежье, в частности в Узбекистане, России, где представители казахской диаспоры открыли секции по қазақ күресі», - сказал К.Бозумбаев.

В ходе брифинга глава Федерации также сообщил, что в течение месяца планируется принять стратегию развития қазақ күресі с использованием опыта Кореи и Японии. В Федерацию за год вступило 20 членов, есть очередь из 3-4 стран.

К.Бозумбаев также рассказал о нововведениях в правила проведения состязаний по қазақ күресі. По экспериментальным правилам проведен чемпионат Европы, по аналогичным правилам пройдет чемпионат Азии. Основное новшество - схватки спортсмены будут проводить босиком. Уплотнено покрытие, чтобы увеличить красочность борьбы. Также введено тридцатисекундное ограничение по времени для борцов, которые ведут себя неактивно.

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