В Карагандинской области заблудилась семья грибников

Спасатели нашли семейную пару у реки.

В Каркаралинском районе найдена заблудившаяся семейная пара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

24 августа в 17:55 часов на пульт дежурного поступило сообщение о пропаже семьи на территории дома отдыха «Шахтер» Каркаралинского района. Заявители рассказали, что приехали из Караганды собирать грибы и потеряли дорогу.

«К месту выехала поисковая группа из числа сотрудников отдела по ЧС Каркаралинского района и инспектора государственного национального природного парка. С пропавшими поддерживалась связь по сотовому телефону. Около 18:00 часов заблудившиеся были обнаружены вблизи реки. Семейная пара от медицинской помощи отказалась», - говорится в сообщении ДЧС области.

Спасатели рекомендует соблюдать элементарные правила безопасности при походе в лес: перед выходом в лес предупредите родных, куда идете, обозначьте место и район сбора грибов или ягод, назначьте «контрольное время» возвращения, берите с собой средства связи, постоянно следите за видимыми ориентирами.

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