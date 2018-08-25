Мясники сорвали фестиваль веганов во Франции

Запланированный фестиваль были вынуждены отменить городские власти.

Городской совет Кале отменил фестиваль веганов, запланированный на сентябрь, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал The Local France.

По словам организаторов, власти приняли такое решение из-за "крайне агрессивных угроз" охотников и производителей мясной продукции. Они запланировали совместную акцию протеста, которая, как считают в мэрии Кале, способна нарушить общественный порядок.

Веганство, главная идея которого заключается в отказе от употребления в пищу всех продуктов животного происхождения, в последние годы набрало популярность во Франции. Этим остались недовольны мясники и фермеры, которые считают, что оппоненты вместе с поддерживающими движение СМИ пытаются навязать обществу свой образ жизни и питания. Кроме того, в апреле вандалы атаковали несколько мясных лавок в Па-де-Кале.

В связи с этим лидер профсоюза мясников Жан Франсуа Гихард обратился в министерство внутренних дел Франции с требованием обеспечить нормальные условия для работы в индустрии.

Представители веганских движений, в свою очередь, отвергают обвинения в насилии.

Un syndicat de bouchers reconnaît sa responsabilité dans l’annulation du Calais Vegan Festival ► https://t.co/G2t8iEAGdA pic.twitter.com/aT7YUOfRaw — France 3 Nord (@F3nord) 25 августа 2018 г.

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