Начата комплексная поддержка экспортеров Туркестанской области

На сегодня существует ряд препятствий для экспортеров, которые пытаются войти в рынки соседних стран.

Сегодня заместитель акима Туркестанской области Е. Тасжуреков встретился с более 30 представителями компаний экспортеров области. Он ознакомился с текущими потребностями экспортеров и отметил, что каждая проблема должна найти свое решение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В расширенной рабочей встрече приняли участие руководители Управления индустриально-инновационного развития предпринимательства Туркестанской области и начальник отдела контроля таможенного декларирования Департамента по государственным доходам Туркестанской области, заместители акимов городов и районов Туркестанской области, также присутствовали представители АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», РПП «Атамекен», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация» по Туркестанской области, и Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК».

Специалисты финансовых институтов развития ознакомили экспортеров оказываемыми услугами и инструментами поддержки для экспортеров.

Ербол Куанышевич отметил важность выхода на экспорт отечественных продуктов в развитии экономики и сообщил о создании рабочей группы по поддержке экспортеров. На сегодня существует ряд препятствий для экспортеров, которые пытаются войти в рынки соседних стран, по различным причинам, например: недостаточность объема производства, не налаженные вопросы логистики, таможенные интерференции и т.д.

«Для поддержки решения подобных вопросов создан проектный офис по реализации экспортной стратегии в Региональном инвестиционном центре «ОҢТҮСТІК», - сказал заместитель акима области.

Следует отметить, что на сегодня в области действуют более 50 экспортеров. Они экспортируют свою продукцию в страны Евросоюза, Китай, Центральную Азию и другие страны. Однако для расширения рынков сбыта в зарубежных странах можно столкнуться с немалыми проблемами.

В ходе встречи предприниматели озвучили потребности в упрощении оформления таможенных процедур, в оказании финансовой поддержки для повышения объема продукции, а также в страховании экспортных договоров. Для решения выявленных вопросов были привлечены соответствующие специалисты. Если не будет обеспечена решение проблемы, в этом случае Е.Тасжуреков объявил, что лично примет каждого экспортера. Также он призвал предпринимателей в дальнейшем открыто сообщать о возникающих проблемах для совместного обсуждения и принятия мер.

В конце совещания руководители институтов развития переговорили с каждым предпринимателем, обсудили и наметили конкретные планы и замыслы в рамках экспортной стратегии, которые в ближайшее время планируют реализовать совместными усилиями, и обменялись контактными данными.

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