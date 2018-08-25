Жители одного из районов Астаны остались без воды

Несколько многоэтажек и частный сектор на улице Кенесары пострадали из-за поломки.

Жители нескольких многоэтажных домов и частично частный сектор по улице Кенесары на правом берегу Астаны остались без воды из-за повреждения магистрального водопровода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря акима столицы.

«25 августа приблизительно в 13:00 по ул. Кенесары 79/1, ТОО "Акназар" во время земляных работ повредило магистральный водопровод диаметром 800 мм. В результате без воды остались жители Кенесары 79/1, 60, 60а, 79,74,75,75/1,80,82,84, частично частный сектор по ул. Кенесары. В данный момент идёт ликвидация повреждения, которую проводит коммунальное предприятие "Астана су арнасы», сообщила Эльвира Жургенбаева на своей странице в соцсети Facebook.

На месте работают 6 человек, подключили 6 единиц техники. Для местных жителей организован подвоз питьевой воды. Возмещать причинённый ущерб будет ТОО "Акназар".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!