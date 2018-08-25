Казахстанский супертяж за две минуты одолел американца на чемпионате мира

Молодежный чемпионат мира по боксу 2018 года проходит в Венгрии.

В Будапеште (Венгрия) проходит молодежный чемпионат мира по боксу, в котором принимают участие и казахстанские бойцы, сообщает Sports.kz.

В весовой категории свыше 91 килограмма начал выступление казахстанский боксер Дамир Тойбай. Его соперником на стадии 1/8 финала стал американец Дрейк Бэнкс. Уже на исходе второй минуты первого раунда рефери отсчитал американцу нокдаун, а затем посчитал, что тот не в состоянии продолжать бой.

В четвертьфинале Тойбаю будет противостоять венгерский боксер Коппани Фехер, который в 1/8 финала оказался сильнее хорвата Йосипа Билетича. Поединок Тойбай — Фехер состоится в понедельник, 27 августа, в рамках дневной сессии.

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