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В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный

Власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение 9 сентября акции против изменений пенсионного законодательства.

Фото : Reuters25 августа 2018, 20:23

В Москве сотрудники полиции задержали оппозиционного политика Алексея Навального. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила у себя в твиттере, что это произошло два часа назад, пишет «Радио Свобода».

Навального остановили возле подъезда. У оппозиционера отобрали телефон. Причины задержания полицейские не назвали, пишет Ярмыш.

Ранее в субботу стало известно, что власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение 9 сентября акции против изменений пенсионного законодательства.


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