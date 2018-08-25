В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный
Власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение 9 сентября акции против изменений пенсионного законодательства.
В Москве сотрудники полиции задержали оппозиционного политика Алексея Навального. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила у себя в твиттере, что это произошло два часа назад, пишет «Радио Свобода».
Навального остановили возле подъезда. У оппозиционера отобрали телефон. Причины задержания полицейские не назвали, пишет Ярмыш.
Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.
Ранее в субботу стало известно, что власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение 9 сентября акции против изменений пенсионного законодательства.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!