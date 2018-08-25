В России на сайте объявлений выставили на продажу паспорт Виктора Цоя

Отец музыканта назвал блефом историю с продажей паспорта сына.

Человек, который решил продать советский паспорт Виктора Цоя с аукциона, просто хочет заработать денег, и вся эта история — чистый блеф, сообщил РИА Новости отец музыканта Роберт Цой.

Ранее на российском сайте Avito появилось объявление о продаже паспорта Виктора Цоя и некоторых других его личных вещей. Владелец установил цену в 3,5 миллиона рублей (18 млн 747 тысяч тенге), но позднее закрыл объявление. При этом директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров сообщил РИА Новости, что этот человек связался с аукционным домом, чтобы передать предметы на торги. Сообщалось, что начальная цена паспорта составит 2,5 миллиона рублей (около 13,4 млн тенге).

"Я считаю, что вся эта история с паспортом — это чистый блеф. Так много лет не было этого паспорта, и вот вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать, вот такое мое мнение", — сказал Цой.

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