Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В России на сайте объявлений выставили на продажу паспорт Виктора Цоя

Отец музыканта назвал блефом историю с продажей паспорта сына.

Фото : © РИА Новости / Галина Кмит25 августа 2018, 20:27

Человек, который решил продать советский паспорт Виктора Цоя с аукциона, просто хочет заработать денег, и вся эта история — чистый блеф, сообщил РИА Новости отец музыканта Роберт Цой.

Ранее на российском сайте Avito появилось объявление о продаже паспорта Виктора Цоя и некоторых других его личных вещей. Владелец установил цену в 3,5 миллиона рублей (18 млн 747 тысяч тенге), но позднее закрыл объявление. При этом директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров сообщил РИА Новости, что этот человек связался с аукционным домом, чтобы передать предметы на торги. Сообщалось, что начальная цена паспорта составит 2,5 миллиона рублей (около 13,4 млн тенге).

"Я считаю, что вся эта история с паспортом — это чистый блеф. Так много лет не было этого паспорта, и вот вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать, вот такое мое мнение", — сказал Цой.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты