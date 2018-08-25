Мёртвую акулу-людоеда вынесло на пляж, и её странный вид поразил даже учёных

Образцы кожи и внутренностей животного были переданы в Центр изучения белых акул.

Большая белая акула, которую также называют акулой-людоедом, была найдена мёртвой на пляже в Массачусетсе. Внешний вид хищницы удивил как полицейских, так и биологов: половина её тела оказалась окрашена в красный цвет, сообщает Лайф со ссылкой на Fox News.

Самец большой белой акулы длиной почти три метра был найден рано утром на пляже Массачусетса.

Прибывшие на место полицейские не смогли определиться с причиной смерти животного и позвали на помощь учёных. Те вскрыли хищную рыбу и обнаружили в её желудке несколько свинцовых грузиков.

Фото: Facebook/Atlantic White Shark Conservancy

Впрочем, это никак не объяснило необычный оттенок кожи акулы. Биологи до сих пор не могут объяснить, почему брюхо и часть морды животного окрасились в красный цвет.

Фото: Полиция штата Массачусетс

Образцы кожи и внутренностей животного были переданы в Центр изучения белых акул. Исследователи надеются, что со временем смогут разгадать эту загадку.

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