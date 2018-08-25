Бутылку японского виски продали на аукционе за $343 тысячи

Партия напитка была выпущена в 2011 году в количестве 150 бутылок, её быстро раскупили коллекционеры.

На аукционе Bonhams в Гонконге была продана бутылка односолодового японского виски Yamazaki 50 Years за рекордные 343 тысячи долларов. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на издание Observer.

Покупатель предпочёл остаться неназванным. Отмечается, что ставку он сделал через специальное мобильное приложение.

Предыдущие рекорды также были установлены на аукционах в Гонконге — в мае и январе. Например, в начале года на аукционе Sotheby's была продана такая же бутылка за 299 тысяч долларов, что вдвое превысило изначально назначенную стоимость.

Сообщается, что виски Yamazaki 50 Years был выпущен в 2011 году партией в 150 бутылок. Напиток выдержан в бочках из японского дуба не менее 50 лет.

В год выпуска бутылки продавались в Японии по цене 1,05 млн иен (около $9,5 тыс.) за бутылку. Партию очень быстро раскупили коллекционеры.

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