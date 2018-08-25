ДТП в Алматы стало причиной огромной пробки

Машины развернуло, они заблокировали несколько полос.

Вечером в субботу, 25 августа, в Алматы в результате аварии образовалась огромная пробка по улице Розыбакиева, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Утепова и Розыбакиева. Автомашина Chevrolet Cruize двигалась в восточном направлении по Розыбакиева. Совершая поворот налево на улицу Утепова, водитель не пропустил ехавшую по встречной полосе Kia Avella. В результате столкновения автомобили развернуло поперек полос, они заблокировали движение. На перекрестке и по улице Розыбакиева начались пробки.

В ДТП никто не пострадал.

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