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ДТП в Алматы стало причиной огромной пробки

Машины развернуло, они заблокировали несколько полос.

Фото : Zakon.kz25 августа 2018, 22:43

Вечером в субботу, 25 августа, в Алматы в результате аварии образовалась огромная пробка по улице Розыбакиева, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Утепова и Розыбакиева. Автомашина Chevrolet Cruize двигалась в восточном направлении по Розыбакиева. Совершая поворот налево на улицу Утепова, водитель не пропустил ехавшую по встречной полосе Kia Avella. В результате столкновения автомобили развернуло поперек полос, они заблокировали движение. На перекрестке и по улице Розыбакиева начались пробки.

В ДТП никто не пострадал.


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