Большая часть абонентов Актобе вообще не платит за вывоз мусора.

Тариф на вывоз твердо-бытовых отходов повысится в Актобе. Данный вопрос был рассмотрен сегодня на заседании комиссии городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тариф на вывоз ТБО в Актобе составляет 105 тенге с человека. Как известно, ранее из-за низкого тарифа одна из двух компаний отказалась оказывать услуги, а вторая компания - ТОО «Актобе Таза Кала» - была направлена на ликвидацию. Был проведен новый конкурс на оказание услуг по вывозу ТБО, однако 10 новых компаний не справились с вывозом мусора, в итоге Актобе пережил мусорный коллапс.

В настоящее время проведен новый конкурс и определены 3 новые компании, которые будут заниматься вывозом твердо-бытовых отходов. Это ИП «Таза лайф», ТОО «Управляющая компания №27», ТОО «NEO PLUS». Эти предприятия и вышли с предложением о повышении тарифа до 305 с человека в благоустроенных домах и 349 тенге с неблагоустроенных домов.

Также компании заявили, что большая часть абонентов Актобе вообще не платит за вывоз мусора.

В ходе заседания комиссии маслихата города депутат Амбай Сакиев отметил, что суммы в 305 и 349 тенге слишком высоки для актюбинцев и предложил снизить их до 180-200 тенге.

«Нельзя, чтобы одни граждане платили за других, которые уклоняются от оплаты услуг. Нужно усилить работу по привлечению к административной ответственности злостных неплательщиков. Мы предлагаем установить тариф не более 180 тенге с благоустроенных домовладений и не более 200 тенге с неблагоустроенных», - сказал А. Сакиев.

Участники заседания также отметили, что большое количество населения проживает нелегально в арендованных квартирах в жилом массиве «Нур Актобе», в дачных массивах, и здесь людей попросту надо приучать платить за вывоз мусора. 28 августа на сессии городского маслихата планируется утвердить новые тарифы за вывоз ТБО по Актобе.

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