"Путин сделал умный шаг": финансовый мир готовится к большим потрясениям

Россия в состоянии финансовой войны, считают эксперты зарубежных изданий.

Настоящие финансисты (а не тот "креативный финансовый менеджмент", который мечтает о трейдерстве и рассуждает с высоких трибун о всяких там биткоинах) — люди профессионально осторожные и консервативные.

Поэтому на Западе, в отличие, кстати, от нашего "либерального экспертного сообщества", новость агентства Bloomberg о том, что Россия в июле нарастила запасы золота, была воспринята с уважением. "Путин сделал очень умный шаг, — сказал, к примеру, Джим Рикардс (Jim Rickards), автор и редактор бюллетеня "Стратегическая разведка". — Россия в состоянии финансовой войны. Она сбрасывает американскую валюту и закупает золото. Это защищает ее от замораживания ее долларовых активов и от санкций". Хотя на самом деле сводить эти операции российского ЦБ на рынке драгоценных металлов только к опасениям санкций, в общем, несколько несерьезно. Судя по тому, что стратегический золотой запас Российской Федерации пополняется стабильно и давно, никакой "сиюминутной необходимостью" это все равно никак не получается объяснить.

Процитируем последний отчет МВФ.

"Российский Центробанк дополнительно приобрел 26,1 тонны золота, доведя свои запасы до 2170 тонн. Таким образом, общая стоимость русского монетарного золота достигла 77,4 миллиардов долларов на конец июля", — свидетельствуют данные МВФ из последнего официального отчета организации, которые и приводит агентство.

А вот сообщение о том, что российский регулятор в лице ЦБ России не будет покупать валюту на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября, — это как раз решение пусть и довольно знаковое, но явно оперативное. По официальной версии, таким образом Центробанк России решил поступить просто для того, чтобы снизить волатильность финансовых рынков и повысить предсказуемость действий денежных властей. Но что-то нам подсказывает, что дело не только в этом. И пусть в Министерстве финансов сразу же заявили, что выполнение плана закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила продолжится, стоит вспомнить, что и дальнейшие закупки американских трежерис тоже обещались.

По сути, дело в следующем. Наши американские партнеры в настоящее время не только нас, но и весь мир пугают своей непредсказуемостью. В российском правительстве это тоже понимают. И заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что Россия уже сейчас рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на новые санкции Соединенных Штатов, вряд ли стоит относить исключительно к "самодеятельности" министра.

Такие слова по определению дорого стоят. Как и тезис о том, что будет продолжена работа по снижению зависимости от иностранного технологического оборудования.

Осознание наступающих тектонических перемен на глобальных рынках приходит не только к ряду серьезных российских экономистов, но и к их европейским коллегам.

Поэтому, к примеру, понимание того, что Евросоюзу нужно создать независимый аналог межбанковской системы обмена информацией SWIFT (о чем заявил в интервью изданию Handelsblatt глава МИД Германии Хайко Маас), также вряд ли возникло как "элемент пропаганды" в торговой войне с Соединенными Штатами. Серьезные люди, такие как российский министр промышленности и торговли или глава германского МИД, такие вещи без основательной предварительной проработки и согласований просто не говорят.

Речь идет, в конце концов, ни больше ни меньше как о "необходимости усиливать европейскую автономность путем создания независимых от США платежных каналов". И если еще полгода назад о таких вещах не могли себе позволить говорить даже слегка "маргинальные" (с точки зрения того же Вашингтона или Брюсселя) евроскептики, то сейчас к этому уже прямо призывает глава германского МИД.

В общем, все очень серьезно.

Мир (по крайней мере, в сфере глобальной экономики) вполне очевидно вступает в полосу стратегической нестабильности. И может выйти из нее совсем в другой конфигурации — как минимум финансовой и экономической системы. И вот в связи с этим переформатирование золотовалютных резервов Российской Федерации и массированные закупки золота российским ЦБ выглядят вполне объяснимо. Мы, кстати, в этом отнюдь не одиноки: очень серьезные усилия в этой сфере предпринимает, например, еще и Китай. Да и вообще в нынешнем своем виде еще совсем недавно казавшаяся совершенно незыблемой Бреттон-Вудская система начинает казаться довольно хрупкой.

Нет, вопрос о "немедленном крушении" глобальной резервной валюты сейчас пока, слава богу, не стоит. Но в каком-нибудь 1986 году и Советский Союз казался совершенно незыблемой твердыней. А СССР был системой куда более серьезной, чем любой долларовый стандарт. Да и вообще, как известно из классики, иногда "воронья слободка" обречена запылать с шести концов именно потому, что жильцы с какого-то момента начали усиленно готовиться к пожару.

Источник: РИА Новости, Дмитрий Лекух

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