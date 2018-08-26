Айкын Толепберген показал новорожденного сына

И певец, и его звездная супруга опубликовали фотографию малыша.

Казахстанский певец Айкын Толепберген и его жена, бывшая солистка группы "КешYou" Жулдыз Омиргали опубликовали в Instagram фото годовалого сына Санжара, сообщает Zakon.kz.

«Сегодня у моего младшенького день рождения. Я очень счастлив. Все мои дети - мои сокровища. Два сына – два моих крыла, дочь - моя душа. Познакомьтесь, друзья, это мой сын - Нуртан Санжар», - поделился певец в своем аккаунте.

«Сердце мое, любовь моя, поздравляю тебя и желаю долгих лет жизни, здоровья и всего самого наилучшего. Я долго не афишировала свою личную жизнь, но сегодня открылась перед вами, и это мой сын. Надеюсь, вы не будете писать плохих комментариев», - написала Жулдыз Омиргали.

Напомним, пара долгое время скрывала свои отношения. Весной 2017 года появилось видео сватовства, после чего Омиргали заподозрили в отношениях с женатым на тот момент Айкыном.

Позже выяснилось, что бывшая солистка группы родила Айкыну сына.

От первой жены у Айкына Толепбергена растет дочь Асылым и сын Ансар. Певец не живет с их матерью, но поддерживает связь с детьми.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!